"Новомосковская" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строящаяся станция "Новомосковская" Сокольнической линии метро готова на 30%. Она будет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха, также утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на путевых стенах", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент на завершающий этап выходят работы по сооружению котлованов, ведется устройство конструктива станционного комплекса. Также близятся к окончанию подготовка территории и вынос инженерных коммуникаций в районе будущей транспортной развязки на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, проходящей от транспортно-пересадочного узла "Столбово" до улицы Поляны.

По словам Бочкарева, это позволит беспрепятственного продлить Сокольническую линию метро.

Гендиректор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова рассказала, что размещение дополнительного оборудования потребовало от проектировщиков нестандартных инженерных решений, позволяющих сохранить архитектурный облик станционного комплекса.

Меркулова пояснила, что с этой целью пришлось отказаться от классической вентиляционной камеры внутри станции, разместив все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса. Увязать разветвленные инженерные системы с конструкцией оболочки (а также между собой) позволило использование BIM-технологий.

"Еще на этапе проектирования информационное моделирование позволило обнаружить и исправить конфликтные точки, а также органично сочетать коммуникации с архитектурой объекта", – добавила гендиректор "Моспроекта-3".

Новый станционный комплекс с обеих сторон зажат путепроводами. Для того чтобы вписать станцию в условия тесной застройки, специалистам пришлось уменьшить ее общую площадь.

Станция "Новомосковская" строится в поселении Сосенском. Ее открытие должно существенно улучшить транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, района Южное Бутово и новых кварталов Коммунарки.

Ранее южный вестибюль станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли для пассажиров. Это связано с работами по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Между тем сама станция продолжает работать. Для входа и выхода открыт северный вестибюль станции (выходы 4–6).