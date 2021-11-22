Бочкарев рассказал об особенностях проходки тоннелей на участке салатовой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проходка тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро велась под ключевыми транспортными объектами на севере Москвы, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, впервые в истории столичного метро финишировали сразу три комплекса – "Клавдия", "Татьяна" и "Ирина".

"Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены друг с другом", – отметил Бочкарев, подчеркнув, что во время проходки велся круглосуточный мониторинг сохранности и безопасности строений.

"Все три ТПМК прошли под Дмитровским шоссе, а два из них – под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров между платформами "Марк" и "Лианозово", – добавил заммэра.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что "Татьяна" и "Ирина" пересекли МКАД и прошли под улицей Летчика Спирина. По его словам, протяженность каждого из тоннелей составила свыше 2,3 километра.

"На соседнюю станцию "Лианозово" одновременно прибыл ТПМК "Клавдия", проложивший два правых перегонных тоннеля от оборотных тупиков за действующей "Селигерской" через будущую "Яхромскую" общей протяженностью свыше 2 километров под Дмитровским шоссе. Ранее этот же щит построил левые тоннели данных перегонов, завершив работу летом прошлого года", – подчеркнул Кравцов.

Он напомнил, что строительство тоннелей велось в глинистых почвах.

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки тоннелей северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Он напомнил, что салатовая линия метро будет продлена до "Физтеха", что, по его словам, улучшит транспортное обслуживание примерно 500 тысяч человек.

