Южный вестибюль станции метро "Нагатинская" закрыли для пассажиров

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В субботу, 27 ноября, для пассажиров закрыли южный вестибюль станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Закрытие вестибюля связано с работами по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Сама станция продолжает работать. Для входа и выхода открыт северный вестибюль станции (выходы 4-6).

Также для входа и выхода на железнодорожную платформу открыты выходы 1-3.

Ранее сообщалось, что в составе ТПУ "Нагатинская" построят офисно-торговый центр с медиафасадом в форме волны. Комплекс объединит железнодорожную платформу "Нижние Котлы", станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии и остановки городского наземного транспорта.

В комплексе разместят рестораны, кафе, фитнес-центр, кинотеатр, офисы, торговый комплекс, универсальный зал для проведения конференций или банкетов и перехватывающую автостоянку.