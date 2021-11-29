Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рядом с футбольным стадионом в Новокосине появилась открытая автостоянка, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Госинспекция по недвижимости обнаружила неблагоустроенную территорию площадью более 1,6 тысячи квадратных метров на Суздальской улице, доме 25а. Там стояло девять некапитальных строений, используемых как бытовки. Земельный участок был огражден по периметру металлическим забором.
Специалисты выяснили, что земельно-имущественных отношений на участок не было, также не было разрешения на возведение там построек. Тогда ведомство совместно с префектурой Восточного административного округа освободили и привели в порядок территорию. На месте незаконных строений сделали открытую автостоянку.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, появление дополнительной парковки особенно актуально, так как рядом расположены футбольный стадион, магазин и рынок. Он рассказал, что на новой парковке предусмотрено 28 машино-мест и специально выделенное парковочное место для крупных авто.
Территорию парковки заасфальтировали, там организовали удобный подъезд со стороны дороги и нанесли специальную парковочную разметку.
В сентябре новый многоуровневый паркинг на 751 машину построили в жилом комплексе "Полярная, 25" в столичном районе Отрадное. Восьмиэтажное здание паркинга имеет общую площадь 22,1 тысячи квадратных метров, из которых 2,3 тысячи рассчитаны под помещения общественного назначения – офисы и различные сервисы.
"Жизнь в большом городе": городские парковки
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