Началось строительство транспортной развязки в районе станции метро "Мамыри"

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В районе станции метро "Мамыри" Троицкой линии началось строительство транспортной развязки. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
"Сейчас на площадке развернуты работы подготовительного периода, обустраивается строительный городок", – отметил он.
По его словам, в планах – завершить строительство в течение 2 лет и 5 месяцев.
Между тем руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в рамках проекта предусмотрено возведение съездов с Калужского шоссе к торговому центру "Фуд Сити" и к станции "Мамыри", а также трех подпорных стен.
Ранее Сергей Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды от станции МЦК Ботанический сад до улицы Сельскохозяйственной. По словам мэра, этот участок позволит снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, а также улучшит транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей районов СВАО.
Собянин открыл эстакаду СВХ от станции "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы
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