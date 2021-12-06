Началось строительство транспортной развязки в районе станции метро "Мамыри"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе станции метро "Мамыри" Троицкой линии началось строительство транспортной развязки. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Сейчас на площадке развернуты работы подготовительного периода, обустраивается строительный городок", – отметил он.

По его словам, в планах – завершить строительство в течение 2 лет и 5 месяцев.

Между тем руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в рамках проекта предусмотрено возведение съездов с Калужского шоссе к торговому центру "Фуд Сити" и к станции "Мамыри", а также трех подпорных стен.

Ранее Сергей Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды от станции МЦК Ботанический сад до улицы Сельскохозяйственной. По словам мэра, этот участок позволит снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, а также улучшит транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей районов СВАО.

