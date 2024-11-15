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15 ноября, 11:30

Транспорт

"Москва. Инструкция по применению": оплата проезда по биометрии

"Москва. Инструкция по применению": оплата проезда по биометрии

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Москвичи могут оплатить проезд в транспорте технологичным способом – с помощью биометрии. Такая опция больше нигде в мире не доступна пассажирам в таком масштабе.

Чтобы воспользоваться функцией распознавания лица и оплатить проезд, пассажиру необходимо зарегистрироваться в системе через приложение "Метро Москвы". Для этого нужно сделать фотографию, привязать банковскую карту и "Тройку". После этого достаточно будет посмотреть в камеру турникетов, обозначенных черным стикером, и створки откроются. Оплата спишется автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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