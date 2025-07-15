В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Бесединского до Каширского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Тульской эстакады, на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, а также в пределах Садового кольца.

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