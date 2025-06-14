В Москве усилят контроль за парковкой мотоциклов с 16 июня

С 16 июня в Москве начнется усиленный контроль за парковкой мотоциклов. Как сообщили на портале mos.ru, особое внимание инспекторы МАДИ уделят Трубной площади – оттуда поступает больше всего жалоб на байкеров.

Мотоциклы часто оставляют под запрещающими знаками, создавая помехи для пешеходов и автомобилистов. Это повышает риск аварийных ситуаций. За такое нарушение водителям грозит штраф в размере 4,5 тысячи рублей.

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