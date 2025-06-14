Третий маршрут электросудов запустят на Москве-реке до конца года

На Москве-реке готовят к открытию третий маршрут электросудов – от станции "ЗИЛ" до Новоспасского моста. Новый речной маршрут охватит четыре столичных района и обеспечит удобный транспорт для более чем 55 тысяч человек.

Маршрут свяжет современные жилые кварталы и исторические районы столицы. Пассажиры смогут увидеть Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье и набережные с воды. Электросуда оборудованы Wi-Fi, USB-розетками и системой аудиоэкскурсий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.