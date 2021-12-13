Реверсивное движение запустили на участке МЦД‑1

Расписание маршрутов МЦД-1 изменилось. Между Белорусским и Савеловским вокзалами запустили реверсивное движение. Поэтому интервалы между поездами стали больше – вплоть до получаса.

Изменения связаны с подготовкой путей для будущего четвертого диаметра. Работы продлятся год. Все это время пассажиры смогут пересаживаться с МЦД-1 на метро или станции МЦК и снова на МЦД-1 бесплатно. Для этого отводится 90 минут.

Раньше при повторной пересадке на диаметр нужно было оплачивать поездку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.