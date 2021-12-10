Москвичи стали реже ездить на метро через центр – МТС

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В МТС проанализировали пассажиропоток в столичной подземке после запуска БКЛ. Эксперты исследовали обезличенные данные мобильного трафика абонентов мобильного оператора – пассажиров Большой кольцевой линии и связанных с ней веток метро. За активностью москвичей наблюдали в часы пик: с 08:00 до 09:00 и с 18:00 до 19:00 7 (только вечер), 8 и 9 декабря. В эти дни число абонентов МТС на Большом кольце увеличивалось ежедневно на 20%.

Открытие десяти станций, семь из которых пересадочные, перераспределило пассажиропоток. Наиболее наглядно это видно на примере станций, расположенных за пределами Садового кольца, имеющих переходы на другие радиальные линии, МЦК или МЦД. Число пассажиров, двигающихся в центр Москвы, на этих и соседних станциях снизилось.

В поездах от станции “Проспект Вернадского“ до “Парка культуры“ Кольцевой линии число абонентов МТС уменьшилось на 14%, на самом загруженном ранее участке московского метро от станции “Ленинский проспект“ до “Октябрьской“ – на 10%. Пассажиропоток от станции “Кунцевская“ Арбатско-Покровской и Филевской линий в центр сократился на 7 и 5% соответственно.

Пассажиры ищут оптимальные маршруты движения. На южных станциях Калужско-Рижской линии, которая на юге соединяется с еще двумя радиальными ветками метро, произошло перераспределение трафика. В центр стало двигаться меньше людей, но увеличилось число абонентов, перемещающихся в сторону области. При этом общее число пассажиров на южном участке этой ветки выросло на 4% за счет тех, кто пересел с наземного транспорта на метро или приехал с соседних красной и серой веток через БКЛ.



10 станций БКЛ запустили 7 декабря. Столько станций одновременно не запускали с самого открытия метро.