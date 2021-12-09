Андрей Бочкарев: на строительстве открывшегося участка БКЛ использовалось девять ТПМК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что во время проходки тоннелей между станциями метро "Мнёвники" и "Каховская" БКЛ было задействовано девять тоннелепроходческих комплексов различного диаметра.
Он пояснил, что щиты "Надежда" и "Лилия" диаметром 10 метров прокладывали двухпутные перегоны между станциями "Мнёвники", "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".
"Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными шестиметровыми тоннелепроходческими комплексами", – добавил Бочкарев.
Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходку проводили под парковыми зонами, жилой застройкой и объектами железной дороги. По его словам, работы велись в штатном режиме с соблюдением всех норм и требований. Кравцов уточнил, что на данных участках всего было пройдено почти 24 километра тоннелей.
Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Президент принял участие в открытии по видеосвязи.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Это первый случай с 1935 года, когда в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Открытые накануне станции БКЛ метро показали свою востребованность
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: