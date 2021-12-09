Андрей Бочкарев: на строительстве открывшегося участка БКЛ использовалось девять ТПМК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что во время проходки тоннелей между станциями метро "Мнёвники" и "Каховская" БКЛ было задействовано девять тоннелепроходческих комплексов различного диаметра.

Он пояснил, что щиты "Надежда" и "Лилия" диаметром 10 метров прокладывали двухпутные перегоны между станциями "Мнёвники", "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".

"Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными шестиметровыми тоннелепроходческими комплексами", – добавил Бочкарев.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходку проводили под парковыми зонами, жилой застройкой и объектами железной дороги. По его словам, работы велись в штатном режиме с соблюдением всех норм и требований. Кравцов уточнил, что на данных участках всего было пройдено почти 24 километра тоннелей.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Президент принял участие в открытии по видеосвязи.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Это первый случай с 1935 года, когда в столичной подземке открыли сразу 10 станций.