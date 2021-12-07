Новости России: в Петербурге прошел заезд ханукомобилей

По улицам Петербурга промчался парад ханукомобилей. Так еврейская община отметила праздник свечей. Кадрами традиционного заезда поделились в Сети. В нем участвовали члены общины под руководством раввинов. Они проехали от синагоги до Мариинского дворца.

Не осталась в стороне и еврейская община в городе Биробиджан. Там устроили перформанс. Машины расположились в виде традиционного светильника. И зажгли огни в честь Хануки.

Анадырь продолжает заметать. Местным школьникам даже продлили выходные из-за сильнейшего снегопада. Пурга буквально парализовала жизнь города. Из-за заносов и плохой видимости остановили движение городских автобусов. Спасатели помогают жителям добираться до дома на спецтехнике. В местном аэропорту задерживают рейсы

Эвакуация экипажа китайского сухогруза, севшего на мель, успешно завершена. Накануне судно село на мель на юго-западном побережье Сахалина. На борту находились 12 человек и более 100 тонн топлива. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил.

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России из Великого Устюга. Первой остановкой стала Вологда. А 7 декабря волшебный состав заглянет в Ярославль. В каждый город Дед Мороз будет прибывать где-то в 9–10 утра. Местные жители смогут загадать желание волшебнику, заглянуть в некоторые вагоны и попробовать северную кухню. Новый год Дедушка встретит в Розе Хутор. А в столице его можно будет увидеть 5 января. Подробное расписание можно найти на сайте РЖД.

В Петербурге установили мировой рекорд. Там проходит фестиваль "Чудо света", и в этот раз в городе показали самую длинную световую инсталляцию. Ее длина составила 1244 метра. Новое достижение зафиксировали в Книге рекордов России. Об этом рассказали организаторы проекта. Рекорд установили совместными усилиями – участвовали 10 команд. Фоном для проекции стала Петропавловская крепость.

Снежная версия воронежской "Аленки" появилась в Якутии. В городе Алдан слепили Снегурочку, которая пугает прохожих.