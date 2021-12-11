Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола

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Минтранс предложил обязать пассажиров поездов, купивших билеты на нижние полки, уступать место у стола для попутчиков с верхних полок для приема пищи. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что речь идет о поездах дальнего следования. Уступать место пассажиры должны по требованию проводника вагона.

"Время для приема пищи составляет в утренние и вечерние часы не более 30 минут, в обеденное время не более 1 часа", – говорится в документе.

Также предлагается расширить перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты на поезд. В частности, министерство планирует включить в этот список справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, а также временное удостоверение личности от органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что на некоторых маршрутах РЖД протестируют новые капсульные вагоны. По словам замгендиректора холдинга Дмитрия Пегова, они подойдут для ночных поездок.

Он отметил, что такие вагоны можно воспринимать как капсульный отель. От салона их отгораживает непрозрачная шторка, которая почти не пропускает свет и приглушает звуки.