На улицах Москвы 14 августа из-за "Большого Московского Триатлона" ограничат движение

Движение на некоторых столичных улицах ограничат в воскресенье, 14 августа, из-за "Большого Московского Триатлона".

В частности, ограничения коснутся улицы Крылатской – от дома 15 до улицы Нижние Мневники, а также участка Северо-Западной хорды – от проспекта Маршала Жукова до улицы Крылатская. Ограничения будут действовать с 07:00 до 13:45.