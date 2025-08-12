Форма поиска по сайту

12 августа, 13:15

Транспорт

В столичном метро появятся турникеты с виброоткликом для слабовидящих пассажиров

На площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Манеже" показали новые турникеты для столичного метро. Для удобства слабовидящих пассажиров предусмотрен виброотклик, позволяющий понять, открыт ли проход, без необходимости визуального контроля.

Также турникеты оснащены современными считывателями, которые мгновенно распознают оплату с помощью виртуальной "Тройки", СБП и других бесконтактных способов, включая биометрию.

До конца 2025 года на станциях метро, МЦК и МЦД планируется установить около 4,5 тысячи таких турникетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

