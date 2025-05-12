12 мая, 11:15Транспорт
Почти 50 станций московского метро признали объектами культурного наследия
Московский метрополитен получил лицензию на самостоятельную реставрацию исторических станций. Такое решение приняло министерство культуры, отметив высокий профессиональный уровень специалистов подземки.
Сегодня почти полсотни станций признаны объектами культурного наследия. Среди них – "Комсомольская", "Октябрьская", "Киевская".
Первая линия метро открылась в 1935 году. С тех пор подземка превратилась в ключевую транспортную систему города. Новые станции продолжают традиции художественного оформления, например, "Академическая" Троицкой линии, посвященная 300-летию Российской академии наук (РАН).
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