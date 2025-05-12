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12 мая, 11:15

Транспорт

Почти 50 станций московского метро признали объектами культурного наследия

Почти 50 станций московского метро признали объектами культурного наследия

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Московский метрополитен получил лицензию на самостоятельную реставрацию исторических станций. Такое решение приняло министерство культуры, отметив высокий профессиональный уровень специалистов подземки.

Сегодня почти полсотни станций признаны объектами культурного наследия. Среди них – "Комсомольская", "Октябрьская", "Киевская".

Первая линия метро открылась в 1935 году. С тех пор подземка превратилась в ключевую транспортную систему города. Новые станции продолжают традиции художественного оформления, например, "Академическая" Троицкой линии, посвященная 300-летию Российской академии наук (РАН).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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