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17 апреля, 07:45

Происшествия

Новости мира: в США самолет экстренно сел из-за попадания в двигатель кролика

Новости мира: в США самолет экстренно сел из-за попадания в двигатель кролика

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В США самолет совершил аварийную посадку из-за попадания в двигатель кролика. Животное оказалось там еще до взлета. Пассажирам удалось снять, как яркие вспышки пламени вырываются из двигателя. Они сообщили, что слышали громкий хлопок, потом почувствовали сильную вибрацию. На борту в этот момент находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Экстренная посадка прошла успешно, людей пересадили в другой лайнер. Это уже четвертый задокументированный случай попадания кролика в турбину самолета в США.

В Индонезии водитель не смотрел на дорогу, а сверялся только с картой Google Maps. В итоге он сорвался с недостроенного моста. Приложение резко перестроило маршрут. Мужчина не успел среагировать. Полет машины с 12-метровой высоты был больше похож на жесткую посадку самолета. Водитель и пассажир получили легкие травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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