Москвичам рекомендовали пересесть на метро до конца рабочей недели из-за снегопада
Дептранс рекомендует москвичам до конца рабочей недели пользоваться метро. Снег будет идти в ближайшее время.
Осадки станут еще интенсивнее 12 февраля. Не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
