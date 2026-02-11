11 февраля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля
Наиболее плотный трафик в сторону центра Москвы наблюдается на Ярославском, Волоколамском и Ленинградском шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и на Волгоградском проспекте. В вечерний час пик ожидаются затруднения при выезде из города по радиальным трассам.
