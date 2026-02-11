Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

Новые правила авиаперевозок вступят в силу в России с 1 марта

Табло на автовокзалах Москвы перешли в онлайн-режим

Новые электробусы вышли на маршрут № 776 у станции столичного метро "Новогиреево"

Водителей предупредили о рисках парковки во дворах

Велопатруль ЦОДД будет работать в Москве круглый год

Пожару на Пресненском Валу присвоили повышенный ранг сложности

Движение на улице Пресненский Вал восстановили после пожара в жилом доме

"Московский патруль": общегородской рейд "пешеходный переход" прошел в Москве

Туристы рассказали о нескольких переносах вылета из Гаваны и долгом ожидании в аэропорту

Наиболее плотный трафик в сторону центра Москвы наблюдается на Ярославском, Волоколамском и Ленинградском шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и на Волгоградском проспекте. В вечерний час пик ожидаются затруднения при выезде из города по радиальным трассам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

