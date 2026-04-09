В Москве заработал самый длинный трамвайный маршрут в мире

Москва установила мировой рекорд: в столице заработал второй трамвайный диаметр – самый длинный в мире. Маршрут Т2 протяженностью 33 километра соединил станцию метро "Чертановская" на юге и платформу Новогиреево МЦД-4 на востоке.

На пути следования – 79 остановок в 13 районах, время в пути от конечной до конечной составляет 140 минут. Новый маршрут объединил трамваи № 3 и 37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова, где трамваи ходят без контактной сети на автономном ходу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.