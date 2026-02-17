Пассажиры трамвая в Москве пожаловались на устроившую конфликт женщину-контролера

Пассажиры трамвая в Москве стали свидетелями конфликта, возникшего между мужчиной и контролером. По словам очевидцев, женщине показалось, что пассажир едет по маршруту зайцем. Она пригрозила ему штрафом, хотя мужчина, как оказалось, оплатил проезд. Завязался спор, который продолжился на улице.

Пассажиры обратились в Мосгортранс с жалобой на поведение сотрудницы. По данному факту в отношении контролера назначена служебная проверка, по результатом которой будет принято решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.