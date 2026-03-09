Непогода не помешает движению трамваев в Москве

Трамваи в столице продолжат работать при любой погоде. Это возможно благодаря современной инфраструктуре и системе обогрева стрелочных переводов. Даже сильные снегопады не остановят движение.

При этом синоптики предупредили, что сегодня, 9 марта, в Москве вероятны осадки. На данный момент температура в городе держится около минус 2 градусов. Из-за ветра до 11 метров в секунду ощущается холоднее.

