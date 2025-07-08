Ограничения на полеты сняли во всех российских аэропортах

Во всех российских аэропортах отменили ограничения на полеты. По информации Росавиации, расписание рейсов постепенно возвращается к привычному режиму, ситуация в терминалах остается спокойной, а значительных скоплений пассажиров не наблюдается.

Также сообщается, что при задержках рейсов пассажирам предоставляют все необходимые услуги. В свою очередь, компания "Аэрофлот" проинформировала о стабилизации расписания по всей маршрутной сети. Сейчас перевозчик продолжает работу с пассажирами отмененных рейсов.

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