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08 июля, 07:15

Транспорт

Ограничения на полеты сняли во всех российских аэропортах

Ограничения на полеты сняли во всех российских аэропортах

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Во всех российских аэропортах отменили ограничения на полеты. По информации Росавиации, расписание рейсов постепенно возвращается к привычному режиму, ситуация в терминалах остается спокойной, а значительных скоплений пассажиров не наблюдается.

Также сообщается, что при задержках рейсов пассажирам предоставляют все необходимые услуги. В свою очередь, компания "Аэрофлот" проинформировала о стабилизации расписания по всей маршрутной сети. Сейчас перевозчик продолжает работу с пассажирами отмененных рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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