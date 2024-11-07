Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Израиль задержали на несколько суток

Пассажиры авиакомпании Red Wings несколько суток не могли вылететь в Тель-Авив. Их рейс, который должен был отправиться утром 4 ноября, сначала перенесли на утро 6 ноября, а потом снова отложили. В итоге вылет назначили на 7 ноября, но не из Жуковского, а из Домодедово.

Как пояснил представитель авиакомпании, причиной задержки стала техническая неисправность самолета, а также сложная обстановка в Израиле из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

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