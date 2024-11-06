Территории городских вокзалов МЦД планируют благоустроить по единому стандарту, чтобы улучшить комфорт и удобство пассажиров. Как отметила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова, в новых вокзалах создадут безбарьерную среду для маломобильных людей и пассажиров с детьми.

Также там разместят понятную навигацию и таблички с информацией о пересадках и выходах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.