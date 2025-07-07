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07 июля, 23:45

Транспорт

Вагоны Московского монорельса станут экспонатами в будущем парке на высоте

Вагоны Московского монорельса станут экспонатами в будущем парке на высоте

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Некоторые вагоны Московского монорельса станут экспонатами в будущем парке на высоте. Как сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, их могут интегрировать в выставочное пространство или кафе, чтобы горожане и туристы могли на них посмотреть.

Монорельс прекратил работу 28 июня. Судьба транспортного объекта решилась в ходе голосования на платформе "Активный гражданин". Большинство москвичей поддержали предложение о создании парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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