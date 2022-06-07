Открыто автомобильное сообщение с Крымом по материку – Шойгу

Поезда смогут ездить в Крым через Донбасс и материковую часть Украины. Минобороны России совместно с РЖД создали условия для возобновления полноценного железнодорожного движения между Россией, Донбассом и территорией Украины на шести участках. Об рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Он также заявил, что Запорожская атомная электростанция сейчас работает в штатном режиме. А в Луганской и Донецкой народных республиках продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений. Эти объекты перешли под контроль республик в ходе спецоперации.

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