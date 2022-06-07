Андрей Бочкарев: станция метро "Новомосковская" готова почти наполовину

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты почти наполовину завершили строительство станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции "Новомосковская". Общая строительная готовность оценивается в 46%", – отметил Бочкарев.

По его словам, специалистам предстоит проложить 2,4 километра путей, а также построить станционный комплекс, общая площадь которого составит свыше 11 тысяч квадратных метров.



Бочкарев уточнил, что "Новомосковская" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. По его словам, на станции установят дополнительное вентиляционное оборудование, которое позволит увеличить подачу теплого воздуха. А утепление вестибюлей позволит уменьшить теплоотдачу.

Ранее активный этап строительства начался на территории электродепо "Саларьево" для обслуживания Сокольнической линии метро. Ожидается, что работы завершатся в течение года, затем начнется благоустройство и озеленение территории.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что особое внимание будет уделяться качеству строительства на объекте, как поручил Сергей Собянин.

