Строители завершили проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до Внуково

Строители завершили проходку первого тоннеля Солнцевской линии метро до будущей станции "Внуково". Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Что изменится, когда новый участок Солнцевской линии метро откроют? И когда закончат работы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

