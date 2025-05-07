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07 мая, 23:30

Транспорт

Новости Москвы: более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет

Новости Москвы: более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет

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Более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет. Как сообщили в Дептрансе, их оборудуют возле городских зарядных станций. Владельцы таких машин освобождены от уплаты транспортного налога и могут бесплатно оставлять их на уличных парковках. Сейчас в столице около 17 тысяч электромобилей.

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Москве. Эпидемические пороги также не превышены. Кроме того, грипп утратил лидирующие позиции среди респираторных вирусов. В настоящее время среди возбудителей преобладают риновирусы. В целом же заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве, по данным ведомства, соответствует сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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