Новости Москвы: более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет

Более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет. Как сообщили в Дептрансе, их оборудуют возле городских зарядных станций. Владельцы таких машин освобождены от уплаты транспортного налога и могут бесплатно оставлять их на уличных парковках. Сейчас в столице около 17 тысяч электромобилей.

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Москве. Эпидемические пороги также не превышены. Кроме того, грипп утратил лидирующие позиции среди респираторных вирусов. В настоящее время среди возбудителей преобладают риновирусы. В целом же заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве, по данным ведомства, соответствует сезону.

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