Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:15

Транспорт

Режим работы некоторых станций метро Москвы изменится 7 и 9 мая

Режим работы некоторых станций метро Москвы изменится 7 и 9 мая

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Режим работы некоторых центральных станций Московского метрополитена изменится 7 и 9 мая. В частности, в эти дни на выход закроют станции "Арбатская", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина". Ограничения распространятся на "Боровицкую", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Театральную". Входы этих станций и пересадки по-прежнему будут работать.

Дополнительные ограничения возможны на станциях "Китай-город", "Лубянка", "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская".

Жители и гости города могут узнать об изменениях в режиме работы станций в телеграм-канале столичного Дептранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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