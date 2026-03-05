Трамвайную сеть пополнят вагонами нового поколения в Москве

Столичную трамвайную сеть ждут вагоны нового поколения, продление линий и модернизация депо. За прошлый год этот вид городского транспорта заметно изменился. По столице теперь курсируют 500 составов "Львенок-Москва", которые могут проезжать большие расстояния автономно, без подключения к электропроводам.

В сентябре 2025 года запустили первый в мире полностью беспилотный трамвай. Он оснащен лидарами для обзора на 360 градусов, радарами для ориентации в плохую погоду и камерами для распознавания объектов.

Сейчас в Москве уже 4 беспилотных трамвая, до конца года их станет 15.