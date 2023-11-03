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03 ноября, 08:00

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Трамваи не будут ходить по улице Шаболовке в ноябрьские выходные

Трамваи не будут ходить по улице Шаболовке в ноябрьские выходные

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В длинные ноябрьские выходные трамваи не будут ходить по улице Шаболовка. Это связано с работами по реконструкции трамвайного депо имени Апакова, сообщили в Дептрансе.

Вместо трамваев будут работать автобусы № 026, следующий от станции метро "Шаболовская" до Духовского переулка. При этом трамваи № 14 и 47 объединят в единый маршрут, который проследует от остановки "Нагатино" через улицу Серпуховский Вал и станцию метро "Ленинский проспект" до метро "Университет".

Дептранс также объединит трамваи № 26, 38 в единый маршрут № 38+26. На нем пассажиры поедут от станции метро "Пролетарская" через улицы Серпуховский Вал и Черемушки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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