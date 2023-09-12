Более 88 тыс автомобилей проехали по трассе М12 в минувшие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 88 тысяч автомобилей смогли проехать по трассе М12 в прошедшие выходные, 9 и 10 сентября, после открытия нового участка от Москвы до Арзамаса. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании "Автодор".

"За выходные на всей протяженности М-12 в среднем интенсивность движения составила 9,3 тысячи транспортных средств в сутки. <...> Всего за 9 и 10 сентября дорогой воспользовалось более 88 тысяч автомобилей", – передает слова сотрудников пресс-службы Агентство "Москва".

Отмечается, что наибольший автомобильный трафик был зафиксирован на участке от Москвы до Электроуглей, где проезжало порядка 26 тысяч машин в сутки.

По словам сотрудников пресс-службы, на участке ЦКАД – Орехово-Зуево в минувшие выходные среднесуточная интенсивность движения транспорта составила 23,5 тысячи автомобилей, что в 2,5 раза больше показателей, зафиксированных в прошлые выходные – 9,2 тысячи машин соответственно.

В пятницу, 8 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М-12 "Восток".

По словам российского лидера, новая дорога позволит вдвое сократить время в пути между городами. При этом на востоке столицы заработает новый отрезок МСД.

Мэр отметил, что магистраль имеет серьезное значение, так как ежедневно по ней будут проезжать порядка 40–50 тысяч автомобилей и 20 тысяч пассажиров общественного транспорта. Ожидается, что открытие автомагистрали разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть.

Путин и Собянин открыли участок федеральной трассы М12 Москва – Казань