Трамваи не будут ходить по улице Шаболовке в ноябрьские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить по улице Шаболовке с 4 по 6 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В эти дни маршруты изменятся. Так, трамваи № 14 и 47 будут объединены в единый маршрут № 47+14, который проследует от остановки "Нагатино" через улицы Серпуховский Вал и станцию метро "Ленинский проспект" до метро "Университет".

Дептранс также объединит трамваи № 26, 38 в единый маршрут № 38+26. Транспорт отправится от станции метро "Пролетарская" через улицы Серпуховский Вал и Черемушки до метро "Университет". Вместо трамваев запустят автобусы № 026. Они проследуют от станции метро "Шаболовская" до Духовского переулка.

"Из-за дополнительных ограничений движения на улице Шаболовке автобусы будут ходить только до метро "Шаболовская". Остановки "Фабрика "Ударница" и "Метро "Октябрьская" работать не будут – пользуйтесь ближайшими станциями метро", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что изменения ввели на время работ на улице Шаболовке в рамках реконструкции трамвайного депо имени Апакова.

Ранее стало известно, что график движения поездов на Ленинградском направлении МЦД-3 будет изменен с 11:00 4 ноября до 22:30 6 ноября. Как уточняли в Дептрансе, на диаметре часть поездов отменят, интервалы движения местами увеличат до одного часа.

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