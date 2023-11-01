Ситуационный центр открылся в Мосгортрансе

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

У государственного унитарного предприятия "Мосгортранс" появился собственный ситуационный центр. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В Мосгортрансе создан современный ситуационный центр, сотрудники которого следят за обстановкой на маршрутах и помогают избегать задержек движения. Специалисты контролируют бесперебойную работу 25 автобусных и электробусных эксплуатационных площадок", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Контролируя работу наземного городского транспорта, специалисты центра обеспечивают его бесперебойную и эффективную работу. Кроме того, сотрудники ситуационного центра создают комфортные условия для передвижения пассажиров в автобусах, электробусах и трамваях.

В случае нештатных ситуаций диспетчеры передают информацию о них в парки. Далее сотрудники направляют запросы в городские службы для быстрого восстановления движения.

Ранее стало известно, что до конца ноября для Москвы закупят еще 60 новых электробусов. Транспорт позволяет сократить выброс вредных веществ в атмосферу, улучшая экологическую обстановку в городе. Сейчас в Москве курсируют более 200 электробусов.



Более 60 новых электробусов закупят для Москвы до конца ноября