Количество пассажиров Московского транспорта выросло на 400 тыс за год

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Количество пассажиров Московского транспорта увеличилось почти на 400 тысяч за последний год. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, за 10 лет был сформирован запас провозной способности. Это сделали за счет развития и ввода новых линий Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и Мосметро.

Как отмечается, чаще граждане пользуются метрополитеном. В рабочие дни на прошедшей неделе его выбрали 7,71 миллиона москвичей. Наземным транспортом пользуются 4,3 миллиона пассажиров, автомобилями – 7,35 миллиона человек.

"Во многом благодаря запуску таких мегапроектов, как БКЛ и МЦД, которые мы реализовали под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, многие автомобилисты стали чаще выбирать для ежедневных поездок именно городской транспорт. По сравнению с прошлым годом количество пользователей личных авто снизилось на 8%, и это несмотря на осень", – добавил Ликсутов.

До этого стало известно, что в 2024 году на МЦД-3 построят станцию Митьково. Там появятся новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 50%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, сейчас их число достигло 100. По словам мэра Москвы, в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Градоначальник также напомнил, что весной 2023 года Москвы заключила контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО "КамАЗ" и "Группы ГАЗ".

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