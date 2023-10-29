Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.



"Сердечно поздравляю вас с праздником сильных, мужественных и целеустремленных людей. На высоком профессиональном уровне вы осуществляете пассажирские и грузовые перевозки и тем самым обеспечиваете повседневную жизнь и комфорт миллионов людей", – отметил мэр.

Правительство столицы поставило задачу, которая предполагает постоянную модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. В Москве постоянно строят новые дороги, создают парковки, обновляют подвижной состав "Мосгортранса" и формируют условия для внедрения инноваций.



"Спасибо, дорогие друзья, за огромный вклад в развитие и процветание нашего любимого города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Москвы и москвичей", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, сейчас их число достигло 100. По словам мэра Москвы, в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Градоначальник также напомнил, что весной 2023 года Москвы заключила контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО "КамАЗ" и "Группы ГАЗ".

До этого мэр сообщил, что завод по производству тяговых батарей для электротранспорта построят в селе Красная Пахра в Москве. По его мнению, без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно.

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