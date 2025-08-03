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03 августа, 13:15

Транспорт

На фестивале "ПроДвижение" можно увидеть уникальные российские ретроавтомобили

На фестивале "ПроДвижение" можно увидеть уникальные российские ретроавтомобили

На ВДНХ проходит автомобильный фестиваль "ПроДвижение"

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На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение", где гости могут увидеть ретроралли с участием уникальных российских автомобилей. На выставке представлены машины прошлых лет из разных эпох.

Владельцы показывают не только внешний вид ретроавтомобилей, но и их техническую надежность. В рамках фестиваля проводятся различные тесты, среди которых контроль скорости и фигурное вождение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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