03 августа, 13:15Транспорт
На фестивале "ПроДвижение" можно увидеть уникальные российские ретроавтомобили
На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение", где гости могут увидеть ретроралли с участием уникальных российских автомобилей. На выставке представлены машины прошлых лет из разных эпох.
Владельцы показывают не только внешний вид ретроавтомобилей, но и их техническую надежность. В рамках фестиваля проводятся различные тесты, среди которых контроль скорости и фигурное вождение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.