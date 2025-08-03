На фестивале "ПроДвижение" можно увидеть уникальные российские ретроавтомобили

На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение", где гости могут увидеть ретроралли с участием уникальных российских автомобилей. На выставке представлены машины прошлых лет из разных эпох.

Владельцы показывают не только внешний вид ретроавтомобилей, но и их техническую надежность. В рамках фестиваля проводятся различные тесты, среди которых контроль скорости и фигурное вождение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.