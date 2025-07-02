Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 июля

Самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать в Израиль 2 июля

Нюансы приобретения автомобиля обсудят в программе "Миллион вопросов"

Москва обновит "Единую региональную навигационно-информационную систему"

"Мой район. Новости": обновленные схемы регулярных речных маршрутов появились в Москве

"Мой район. Новости": новый переход к станциям метро откроют на Ленинградском вокзале

Собянин упростил установку шлагбаумов во дворах

Новости Москвы: специалисты приступили к благоустройству Комсомольской площади

Новости регионов: петербургским доставщикам запретят ездить по некоторым улицам

Новости регионов: на Крымском мосту образовался затор из-за наплыва туристов

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика