В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 июля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.