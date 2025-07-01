Минпромторг принимает меры, чтобы не допустить падения авторынка в 2025 году

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Минпромторг принимает все возможные меры, чтобы не допустить 40%-го падения автомобильного рынка по итогам текущего года, сообщил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр напомнил, что прошлый год в автомобильной промышленности вышел на небольшие показатели положительной динамики.

"В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено", – цитирует Алиханова "Интерфакс".

По его словам, к настоящему моменту авторынок упал на 28%. Меры поддержки промышленности должны помочь избежать падения до 40%, считает глава ведомства.

Между тем в России предложили ввести имущественный налоговый вычет на покупку автомобилей отечественного производства. Решение о введении налогового вычета также может стать стимулом для потребителей и поможет увеличить спрос на отечественные автомобили, считает юрист Иван Соловьев.