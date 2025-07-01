01 июля, 15:01Экономика
Минпромторг принимает меры, чтобы не допустить падения авторынка в 2025 году
Фото: depositphotos/Stocksolutions
Минпромторг принимает все возможные меры, чтобы не допустить 40%-го падения автомобильного рынка по итогам текущего года, сообщил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Министр напомнил, что прошлый год в автомобильной промышленности вышел на небольшие показатели положительной динамики.
"В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено", – цитирует Алиханова "Интерфакс".
По его словам, к настоящему моменту авторынок упал на 28%. Меры поддержки промышленности должны помочь избежать падения до 40%, считает глава ведомства.
Между тем в России предложили ввести имущественный налоговый вычет на покупку автомобилей отечественного производства. Решение о введении налогового вычета также может стать стимулом для потребителей и поможет увеличить спрос на отечественные автомобили, считает юрист Иван Соловьев.