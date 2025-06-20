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Новости

20 июня, 20:45

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Сергей Собянин: в Москве запущен третий регулярный речной маршрут

Собянин: регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ открыт в Москве

Собянин объявил об открытии серийного производства солнечных батарей в Москве

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Собянин: Москва стала лидером по состоянию инвестклимата в субъектах РФ

Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

Сергей Собянин ответил на вопросы о развитии Москвы на полях ПМЭФ

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Третий маршрут электросудов, связавший центр и юг города, появился на Москве-реке. Сергей Собянин по видеосвязи на полях Петербургского международного экономического форума дал старт движению. По словам мэра, данному виду транспорта нет аналогов в мире. Только за два года на нем совершили рекордные 2 миллиона поездок.

То, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, очень беспокоит Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин. По словам президента, ситуация требует от российской стороны участия в поиске мирных решений. Сейчас обсуждаются все предложения. Москва находится в контакте с каждой из сторон ближневосточного конфликта, но при этом к посредничеству не стремится.

Посольство России в Израиле получило от россиян более 2 тысяч заявок о выезде из страны на фоне эскалации конфликта с Ираном. Многих туристов уже вывезли из ОАЭ. Закончить процесс должны до конца недели, о чем сообщили в Минэкономразвития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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