Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Третий маршрут электросудов, связавший центр и юг города, появился на Москве-реке. Сергей Собянин по видеосвязи на полях Петербургского международного экономического форума дал старт движению. По словам мэра, данному виду транспорта нет аналогов в мире. Только за два года на нем совершили рекордные 2 миллиона поездок.

То, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, очень беспокоит Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин. По словам президента, ситуация требует от российской стороны участия в поиске мирных решений. Сейчас обсуждаются все предложения. Москва находится в контакте с каждой из сторон ближневосточного конфликта, но при этом к посредничеству не стремится.

Посольство России в Израиле получило от россиян более 2 тысяч заявок о выезде из страны на фоне эскалации конфликта с Ираном. Многих туристов уже вывезли из ОАЭ. Закончить процесс должны до конца недели, о чем сообщили в Минэкономразвития.

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