В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров для повышения безопасности на дорогах

В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров для повышения безопасности дорожного движения. Такой реестр позволит собрать информацию о каждом работнике доставки, что повысит прозрачность в отрасли и обеспечит контроль со стороны органов власти.

Обращение сенаторов направлено на рассмотрение в Минтранс, где эксперты оценят его эффективность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.