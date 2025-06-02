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02 июня, 07:15

Политика

В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров для повышения безопасности на дорогах

В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров для повышения безопасности на дорогах

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В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров для повышения безопасности дорожного движения. Такой реестр позволит собрать информацию о каждом работнике доставки, что повысит прозрачность в отрасли и обеспечит контроль со стороны органов власти.

Обращение сенаторов направлено на рассмотрение в Минтранс, где эксперты оценят его эффективность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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