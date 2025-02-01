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01 февраля, 10:00

Транспорт

Москвичам рассказали, какие проблемы могут возникнуть с китайскими машинами

Москвичам рассказали, какие проблемы могут возникнуть с китайскими машинами

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Москва 24 решила выяснить, действительно ли китайские автомобили не выдерживают российский климат и начинают ржаветь уже в первый год эксплуатации. Для этого был протестирован бюджетный кроссовер, который буквально недавно привезли в Россию.

Выяснилось, что небольшая коррозия у автомобиля уже есть, хотя машине всего год. В автосервисах рекомендуют не брать автомобили дешевле 4 миллионов рублей для того, чтобы таких проблем не возникало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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