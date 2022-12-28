В Госдуму внесли законопроект о блокировке спам-звонков

Законопроект о защите от голосового спама внесли в Госдуму. В соответствии с документом граждане могут получить право требовать у мобильных операторов блокировку спам-звонков. Кроме того, оператор должен будет запрашивать разрешение абонента на пропуск звонков от различных организаций. Подобную инициативу обсуждают в Минцифры.

Против идеи уже выступили некоторые банки. Там опасаются, что операторы начнут брать с них дополнительную плату за автоматические уведомления клиентов о долгах.

По данным опроса, который провел аналитический центр НАФИ, в мае–июне 2021 года спам-звонки получили почти 90% россиян. При этом москвичам и петербуржцам звонили чаще, чем жителям других городов.

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