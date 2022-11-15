В РПЦ раскритиковали симулятор жизни Иисуса Христа

В РПЦ раскритиковали симулятор, в котором игроки смогут попробовать себя в роли Иисуса Христа. Представители церкви назвали видеоигру I Am Jesus Christ попыткой разработчиков эксплуатировать религию в коммерческих целях. Как подчеркнули в РПЦ, подобные игры вызывают смущение верующих.

Демоверсию игры планируют показать в начале декабря, а выход полной версии игры запланирован на второй квартал 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.