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В РПЦ раскритиковали симулятор жизни Иисуса Христа

В РПЦ раскритиковали симулятор жизни Иисуса Христа

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В РПЦ раскритиковали симулятор, в котором игроки смогут попробовать себя в роли Иисуса Христа. Представители церкви назвали видеоигру I Am Jesus Christ попыткой разработчиков эксплуатировать религию в коммерческих целях. Как подчеркнули в РПЦ, подобные игры вызывают смущение верующих.

Демоверсию игры планируют показать в начале декабря, а выход полной версии игры запланирован на второй квартал 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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