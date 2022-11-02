Московский патриархат выступил против уголовного наказания для гомосексуалистов

Фото: depositphotos/belchonock

Русская православная церковь (РПЦ) выступила против возвращения уголовной ответственности за содомию (различные формы сексуального поведения, которые не предполагают зачатие новой жизни. – Прим. ред). Это следует из заявления председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

По мнению Легойды, не все человеческие грехи должны уголовно наказываться.

"Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих", – цитирует его РИА Новости.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) и педофилии в России. Решение депутатов стало единогласным. Согласно законопроекту вводится запрет на распространение информации об ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Как заявила депутат ГД и соавтор инициативы Тамара Фролова, подобная мера позволит защитить россиян от воздействия Запада. Решение позволит оградить от нежелательной информации не только детей, но и взрослых граждан.



К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!