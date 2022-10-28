В ГД внесли проект о запрете показа днем контента "18+" на платных телеканалах

Фото: depositphotos/marcociannarel

В Государственную думу внесли законопроект о запрете показа в дневное время контента "18+" на платных телеканалах и в эфире радиостанций. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время подобный контент запрещен к трансляции с 4:00 до 23:00 по местному времени. Кроме того, контент категории "16+" запрещено показывать с 7:00 до 21:00. Однако данные ограничения не распространяются на платные телеканалы.

Законодатели предлагают распространить данные правила на платные телеканалы и радиостанции, внеся соответствующие поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Ранее председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила, что ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в Госдуме будут представлены поправки, распространяющие его действие на театры и зрелищно-массовые мероприятия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!