К законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ подготовят поправки, включающие театры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в Госдуме будут представлены поправки, распространяющие его действие на театры и зрелищно-массовые мероприятия, заявила председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.

"У нас совершенно не охвачена театральная деятельность, и здесь будем думать о зрелищно-массовых мероприятиях, будем думать на эту тему ко второму чтению, поправки мы готовим", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, по словам одного из авторов законопроекта, председателя думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, парламентарии ведут дискуссию о введении уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

"Такая дискуссия существует, но я высказывал свою позицию при принятии пакета законопроектов в первом чтении, что нужно двигаться поступательно. Главная задача – чтобы эти отвратительные явления стали невозможными, то есть профилактирующая роль этих инициатив", – заявил он.

Хинштейн отметил, что формально поправки в УК РФ могут быть внесены только посредством принятия отдельного законопроекта. Таким образом, подготовка поправок об уголовной ответственности ко второму чтению невозможна.

Ранее Останина заявила, что, если закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии будет принят, все существующие в России гей-клубы должны будут прекратить свою работу.

По ее словам, если люди все же хотят состоять в нетрадиционных сексуальных отношениях, они могут это делать, не показывая свое поведение в общественных местах.

27 октября Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламных роликах.

К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

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